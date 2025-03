Van Dijk neemt Hato weinig kwalijk na gelijkspel van Oranje

ROTTERDAM (ANP) - Virgil van Dijk nam Jorrel Hato weinig kwalijk na het thuisduel met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. De linksback van Ajax ging in de fout voor de openingstreffer van Nico Williams (0-1) en kreeg in de slotfase een rode kaart voor een overtreding op Robin Le Normand. Met tien man verspeelde Oranje in blessuretijd een voorsprong op de Europees kampioen (2-2).

"Dat zijn geen bewuste fouten", zei Van Dijk over de manier waarop Hato vlak voor de 0-1 de bal verspeelde aan Lamine Yamal. "Via de 'kluts' viel die bal goed voor Spanje en dat was jammer. Het is ook jammer dat hij een rode kaart kreeg. Maar dat zijn wel leermomenten voor hem."

"We moeten nu vooral gewoon rustig blijven", zei Van Dijk met het oog op de return van zondag in Valencia. "'We hebben de kwaliteiten om het iedereen lastig te maken. We hebben een goede stap gezet en nu is het de taak om dit door te zetten."

Ook Frenkie de Jong steunde Hato vlak na de wedstrijd in de catacomben van De Kuip. "Fouten kun je maken en ik vind dat Hato een hele goede wedstrijd heeft gespeeld. En dat is knap als je ziet hoe die eerste goal van Spanje ontstaat. Je kunt een fout maken, maar daarna moet je ook door. Hij heeft lef getoond en met zelfvertrouwen gespeeld. Dat is knap als je zo jong bent. Het was jammer dat hij een rode kaart kreeg. Spanje is al goed aan de bal, maar dat is zeker het geval als ze met een man meer spelen."