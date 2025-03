Huijsen: debuteren tegen Oranje, het moest kennelijk zo zijn

ROTTERDAM (ANP) - Uitgerekend in een uitwedstrijd tegen zijn geboorteland debuteerde Dean Huijsen voor de Spaanse nationale ploeg. "Dat is wel een droom die uitkomt", zei de verdediger na een gelijkspel tegen Oranje (2-2) in De Kuip.

Huijsen, geboren in Amsterdam, kwam in de veertigste minuut als vervanger van de geblesseerd geraakte Pau Cubarsí in het veld. Een deel van het Nederlandse publiek floot Huijsen bij ieder balcontact uit. "Dat hoort erbij", zei hij. "Dat is voetbal. Kennelijk waarderen ze me ook wel en balen ze dat ik niet voor Nederland heb gekozen. Dat is dus ook wel eervol."

Huijsen groeide een groot deel van zijn leven op in Spanje. Hij doorliep de jeugdopleiding van Málaga CF, maakte zijn debuut op het hoogste niveau bij Juventus en kwam via AS Roma bij het Engelse AFC Bournemouth terecht. Huijsen speelde in het verleden voor Nederlandse jeugdploegen. De centrale verdediger kreeg vorig jaar de Spaanse nationaliteit waarna hij liet weten dat hij 'La Roja' verkoos boven Oranje. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente voegde Huijsen voor de kwartfinales van de Nations League als vervanger van Iñigo Martínez voor het eerst bij zijn selectie.

"Het moest kennelijk zo zijn dat ik tegen Nederland voor Spanje mocht debuteren", zei de 19-jarige verdediger van Bournemouth. "Er zat familie van mij op de tribune. Mijn vader ook. Hij debuteerde volgens mij ook voor Ajax in De Kuip."