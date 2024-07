Van Dijke als eerste Nederlandse judoka naar kwartfinales Parijs

PARIJS (ANP) - Sanne van Dijke heeft als eerste Nederlandse judoka de kwartfinales bereikt in Parijs. De 29-jarige winnares van brons in Tokio versloeg in de tweede ronde, in haar eerste partij, de Bosnische Aleksandra Samardzic op ippon. De Brabantse is in de klasse tot 70 kilogram de nummer 5 van de wereld, haar tegenstandster staat 34e.

Voor Noël van 't End zat zijn toernooi in Parijs er na de eerste ronde op. Tegen de Braziliaan Rafael Macedo liep de wereldkampioen van 2019 in de klasse tot 90 kilogram in de golden score tegen zijn derde straf aan. Van 't End uit Driebergen verloor drie jaar geleden in Tokio in de herkansingen, in Rio verloor hij ook zijn eerste partij.