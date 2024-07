Bioloog ziet mogelijke toename van aantal eikenprocessierupsen

WAGENINGEN (ANP) - Het aantal eikenprocessierupsen in Nederland neemt mogelijk weer toe, ziet bioloog Arnold van Vliet van de universiteit in Wageningen (WUR). Op sommige plekken in het land zijn afgelopen maanden meer nesten geteld dan vorige jaren. De overlast van de rups lijkt dit jaar niet groter dan afgelopen jaren.

Mei, juni en juli zijn de maanden waarin de rupsen in nesten op eikenbomen leven. Af en toe verlaten ze het nest in optocht (processie) om te gaan eten. Als ze zich bedreigd voelen, laten ze hun brandharen los. Die haartjes, zo'n 700.000 per rups, kunnen bij mensen tot ernstige jeuk leiden.

Het aantal nesten lijkt op sommige plekken, vooral in het noorden, toe te nemen. Van Vliet noemt het Overijsselse Hardenberg als voorbeeld. Daar werden afgelopen tijd 680 eiken bekeken. In 512 daarvan werden nesten gezien. Conclusies over een mogelijke toename van het aantal rupsen kunnen pas worden getrokken als het tellen van de vlinders klaar is. Vanaf deze week ongeveer verpoppen de rupsen zich tot vlinders en vliegen uit. Dit najaar zijn de vlindertellingen compleet.