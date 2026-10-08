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Van Dijke door op WK judo, De Voogd vroeg uitgeschakeld

Sport
door anp
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BAKOE (ANP) - Judoka Sanne van Dijke is op de WK judo in Bakoe (Azerbeidzjan) doorgedrongen tot de achtste finales in de klasse tot 70 kilogram. De winnares van het brons vorig jaar op de WK in Boedapest won in Bakoe haar eerste twee partijen. Nadat ze in de eerste ronde afrekende met Celinda Corozo uit Ecuador, volgde daarna een zege op de Kroatische Lara Cvjetko, de huidige aanvoerster van de wereldranglijst in de klasse tot 70 kilogram.
Margit de Voogd, die in dezelfde gewichtsklasse uitkomt, strandde in de eerste ronde. Ze verloor van de Zwitserse Gioia Vetterli.
Tot nog toe heeft de Nederlandse ploeg nog geen eremetaal behaald op de WK in Bakoe. Joanne van Lieshout verloor woensdag in de klasse tot 63 kilogram de strijd om het brons van de Mongoolse Enkhriilen Lkhagvatogoo. Amber Gersjes (tot 48 kg), Naomi van Krevel (-52 kg) en debutante Shannon van de Meeberg (-57 kg) werden de dagen daarvoor in een vroeg stadium uitgeschakeld.
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