Zuid-Korea haalt ambassadeur terug uit Kyiv om diplomatieke rel

SEOUL (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Zuid-Korea roept zijn ambassadeur terug uit Oekraïne. Dat meldt het land te midden van een diplomatieke rel met Kyiv.

De landen liggen al enige dagen diplomatiek overhoop. Zo is er strijd over woorden van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Die meldde onlangs dat twee door Oekraïne aan het front gevangengenomen Noord-Koreanen waren uitgeleverd aan Zuid-Korea. Dat kwam hem op kritiek te staan, omdat volgens Seoul vertrouwelijkheid was afgesproken rond die uitlevering.

Ook klonken er geluiden vanuit Oekraïne dat Zuid-Korea Rusland indirect zou voorzien van brandstof en zo de oorlog tegen Oekraïne zou faciliteren. Dit na berichtgeving van The Guardian dat in Koreaanse havens brandstof was overgeslagen die uiteindelijk in Rusland belandde. Een adviseur van Zelensky noemde zulke transporten "scherp contrasterend" met Seouls houding wat betreft schepen waartegen sancties zijn opgelegd. Zuid-Korea weerspreekt de claims en zegt te zullen optreden als er illegale ladingen zijn verscheept.