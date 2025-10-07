Van Duijvenbode schakelt Van Gerwen uit in World Grand Prix

LEICESTER (ANP) - Michael van Gerwen is in de eerste ronde van de World Grand Prix uitgeschakeld. De 36-jarige Brabander verloor van landgenoot Dirk van Duijvenbode met 2-0 in sets.

Van Gerwen won het toernooi zes keer, de laatste keer in 2022. Tegen Van Duijvenbode haalde hij echter niet zijn niveau en verloor hij vijf legs op rij. Van Gerwen won nog twee legs, maar daarna besliste Van Duijvenbode de partij alsnog op dubbel 10.

Gian van Veen strandde in de eerste ronde tegen wereldkampioen Luke Littler. De Brit won met 2-0 in sets met een hoog gemiddelde van 105,58. Het gemiddelde van Van Veen met drie pijlen was nog hoger (106,47).

De World Grand Prix is een van de grote toernooien van de profbond PDC, met 600.000 Engelse pond (bijna 700.000 euro) aan prijzengeld. De spelers moeten de leg bij dit toernooi beginnen met een dubbel en, zoals gewoonlijk, eindigen met een dubbel. De Belg Mike De Decker won het toernooi vorig jaar.