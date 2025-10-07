ECONOMIE
Politie staakt ontruimingsactie bij bezet Radboud-gebouw Nijmegen

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 23:20
anp071025209 1
NIJMEGEN (ANP) - De politie staakt voor onbepaalde tijd de ontruimingsactie van het bezette universiteitsgebouw in Nijmegen. Aan de Heyendaalseweg zitten sinds dinsdagochtend demonstranten in een pand met daarin onder meer supergeleidende magneten en koelgassen. Een politie-inval is lastig, want er zouden "levensgevaarlijke stoffen in de betreffende ruimte" vrij kunnen komen.
De politie heeft onderhandelaars ingezet en de bezetters de mogelijkheid gegeven op eigen initiatief te vertrekken, aldus een woordvoerder. Dat heeft niet gewerkt.
De woordvoerder zegt niet te weten hoeveel mensen nog binnen zijn. Een ANP-verslaggever zag er vanaf buiten ruim tien. Het gebied rond het Goudsmitpaviljoen is afgezet en "iedereen die het pand verlaat, wordt aangehouden". Tot nu toe werden actievoerders die vertrokken niet aangehouden. Of de politie uiteindelijk weer actief gaat ontruimen, is onduidelijk. "Op dit moment is dit even de strategie", aldus de woordvoerder.
