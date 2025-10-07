Ook komende jaarwisseling lasershow met muziek bij Binnenhof

DEN HAAG (ANP) - Ook bij de komende jaarwisseling is er een licht- en lasershow bij de Hofvijver in het centrum van Den Haag. Vroeger werd daar professioneel vuurwerk afgestoken om het nieuwe jaar in te luiden, maar de gemeente vindt dat te brandgevaarlijk voor het Binnenhof ernaast. De lichtshow met muziek trok vorig jaar 12.000 bezoekers.

Ook vorig jaar was er een lasershow in plaats van vuurwerk. Het honderden jaren oude Binnenhof wordt verbouwd. Vanwege het gevaar voor brand hebben de laatste ambtenaren vorig jaar het Torentje van de premier moeten verlaten.

Op de stranden van Scheveningen en Duindorp komen vermoedelijk weer de traditionele vreugdevuren. De vergunningen die nog moesten worden aangevraagd, worden inmiddels beoordeeld. De houtstapels mogen maximaal 10 meter lang, 10 meter breed en 10 meter hoog zijn, en ze mogen niet worden aangestoken als het te hard waait. De gemeente heeft naar eigen zeggen "een positieve grondhouding" over de vuren, omdat ze bijdragen "aan een feestelijk verloop van de jaarwisseling".

Den Haag heeft zes vuurwerkvrije wijken, waar tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Het is een proef, die voor de derde en laatste keer wordt gehouden en volgend jaar wordt geëvalueerd. Bij eerdere jaarwisselingen bleek dat niet iedereen zich aan het verbod hield. De gemeente had vooraf al laten weten niet genoeg mensen beschikbaar te hebben om te controleren.

Behalve die wijken heeft Den Haag ook 53 vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld rond ziekenhuizen, kinderboerderijen en maneges en in grote parken en natuurgebieden. Agenten en handhavers controleren daar wel op het afsteken van vuurwerk, maar de gemeente benadrukt dat "hun capaciteit niet onuitputtelijk is".