Schorsing van 25 wedstrijden voor NBA-basketballer George

Sport
door anp
zaterdag, 31 januari 2026 om 18:56
anp310126119 1
PHILADELPHIA (ANP) - Basketballer Paul George van NBA-club Philadelphia 76ers heeft een schorsing gekregen van 25 wedstrijden. De 35-jarige forward heeft de dopingregels overtreden, meldt de NBA. George, negenvoudig All Star, gaf in een verklaring op ESPN toe dat hij een verkeerd medicijn heeft geslikt.
"De afgelopen jaren heb ik het belang van mentale gezondheid benadrukt, en tijdens een recente behandeling voor een eigen probleem heb ik de fout gemaakt om een ​​verkeerd medicijn te gebruiken," aldus George. "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden en bied de Sixers-organisatie, mijn teamgenoten en de fans van Philadelphia mijn excuses aan voor mijn slechte beslissingen tijdens dit proces."
George is vanaf 25 maart weer speelgerechtigd.
