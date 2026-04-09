Van Gerwen klopt Bunting na achterstand en bereikt finale

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 23:39
BRIGHTON (ANP) - Darter Michael van Gerwen heeft in de tiende speelronde van de Premier League de finale bereikt. De Nederlander knokte zich in de halve finale in Brighton tegen de Engelsman Stephen Bunting terug van een achterstand van 4-2 en won met 6-5.
In de kwartfinale had Van Gerwen zijn landgenoot Gian van Veen verslagen. Jonny Clayton is in de finale de opponent van Van Gerwen. De Welshman rekende af met de Noord-Ier Josh Rock: 6-4.
Koploper Luke Littler verloor in de kwartfinale met 6-4 van Bunting.
