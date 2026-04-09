Advocaten Diddy: rechter maakte fout bij strafbepaling

NEW YORK (ANP/RTR) - Het advocatenteam van Sean 'Diddy' Combs heeft donderdag een verzoek ingediend om de rapper onmiddellijk vrij te laten. Volgens hen heeft rechter Arun Subramanian een fout gemaakt toen hij de rapper in juli veroordeelde tot een gevangenisstraf van vier jaar en twee maanden.

De rechter had volgens de advocaten in de strafbepaling niet moeten meewegen dat Combs de slachtoffers met geweld en bedreiging zou hebben gedwongen om mee te doen aan zijn seksfeesten, omdat hij daarvan was vrijgesproken door de jury.

Combs werd in juli schuldig bevonden aan het vervoeren van mensen met prostitutie als doel. Volgens de aanklacht was Combs ook schuldig aan onder meer mensenhandel, omdat hij zijn vriendinnen, zangeres Cassie Ventura en een anonieme vrouw, zou hebben gedwongen mee te doen aan zijn seksfeesten. De jury sprak Combs echter vrij van mensenhandel. Daarom mocht de rechter volgens Combs' advocaten de beschuldigingen van dwang niet meenemen in zijn strafbepaling.