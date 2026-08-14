Van Klinken 'gigantisch' trots op weer twee EK-medailles

BIRMINGHAM (ANP) - Jorinde van Klinken was "gigantisch" trots op haar gouden medaille bij het discuswerpen op de EK atletiek in Birmingham. Dat goud volgde op het zilver bij het kogelstoten op maandag. Twee jaar geleden op de EK in Rome slaagde Van Klinken er ook al in twee medailles te winnen: zilver bij het kogelstoten en discuswerpen.

"Twee edities op rij twee medailles winnen is bizar. Ik heb het hier in Birmingham gedaan met ook nog eens gigantisch goede prestaties", zei de 26-jarige Drentse na de medaille-uitreiking. "Het geeft een heerlijk gevoel om op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau te komen waar ik wil zijn. Een niveau waarbij ik medaillekandidaat ben bij het kogelstoten en discuswerpen op de Olympische Spelen."

Een smetje was dat ze niet won met een worp over de 70 meter. "Dat was wel ook echt een van mijn doelen. Mijn laatste worp was wel de verste, maar helaas ongeldig omdat mijn voet over de rand kwam. Als die had geteld, had ik een nog stralender lach gehad."