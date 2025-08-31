ECONOMIE
Van Liere neemt met dertiende plaats afscheid van toppaard Hermès

zondag, 31 augustus 2025 om 18:10
CROZET (ANP) - Dressuuramazone Dinja van Liere is bij de Europese kampioenschappen in Crozet als dertiende geëindigd op de kür op muziek. Het was de laatste keer dat ze in actie kwam met haar toppaard Hermès, met wie ze vorig jaar bij de Olympische Spelen in Parijs als vierde eindigde.
De zege ging naar de Belg Justin Verboomen, die vrijdag al de Grand Prix Special op zijn naam schreef. Cathrine Laudrup-Dufour uit Denemarken eindigde als tweede, voor de Duitse Isabell Werth.
"Ik heb vandaag risico genomen en dat pakte helaas niet goed uit in de galop, maar ik had nog meer gebaald als we onze laatste wedstrijd heel flauw hadden gereden", reageerde Van Liere via paardensportbond KNHS.
