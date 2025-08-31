ECONOMIE
De Vos wil als fractievoorzitter andere accenten leggen bij FVD

Samenleving
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 18:44
bijgewerkt om zondag, 31 augustus 2025 om 18:53
De nieuwe lijsttrekker van Forum voor Democratie Lidewij de Vos wil andere accenten leggen dan de afgelopen jaren. De opvolger van Thierry Baudet zei bij de presentatie van het verkiezingsprogramma dat de grote lijnen van de partij wel hetzelfde blijven en dat ze daar niets aan wil veranderen.
De Vos studeerde neurowetenschappen en biochemie en zegt tegen het ANP dat ze vanuit die achtergrond anders naar zaken kijkt. Zo was ze eerder als Tweede Kamerlid al bezig met het stikstofdossier. "Ook zie ik in mijn omgeving bij leeftijdsgenoten dat ze gedwongen bij hun ouders moeten blijven wonen. Dat is wel iets waar ik vanuit mijn eigen ervaring over kan vertellen en dan kunnen de accenten wat dat betreft wel een beetje gaan verschuiven."
Tijdens haar eerste periode in de Tweede Kamer van januari tot april voerde De Vos meerdere debatten over stikstof. Dit Kamerwerk wil ze in haar rol als fractievoorzitter blijven doen, al verwacht ze dat ze zich minder op één dossier kan richten.
