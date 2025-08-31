ECONOMIE
Winnaar Piastri voelde zich vanaf de eerste ronde 'in controle'

Sport
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 17:40
anp310825109 1
ZANDVOORT (ANP) - Oscar Piastri heeft met zijn zevende zege van het seizoen duidelijk gemaakt dat hij de grote favoriet is om Max Verstappen te onttronen als wereldkampioen in de Formule 1. De Australiër reed in de Dutch Grand Prix vakkundig naar de zege. "Ik voelde vanaf de eerste ronde dat ik de controle had. Ik kon het tempo opvoeren wanneer ik het nodig had", zei Piastri in het flashinterview op de baan van Zandvoort.
Piastri verstevigde zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. Hij profiteerde van de pech bij zijn teamgenoot Lando Norris, die ook zijn grootste concurrent is. Norris moest de strijd staken met een rokende motor. "Het is heel spijtig voor Lando natuurlijk, maar ik ben uiteraard blij met deze zege. De safetycars zorgden voor nog wat pit in de wedstrijd. Ik denk nog niet aan de wereldtitel, want er zijn nog veel races te gaan."
Isack Hadjar verraste met de derde plaats. De 20-jarige Fransman van Racing Bulls, kandidaat om in 2026 de teamgenoot van Max Verstappen te zijn bij Red Bull, stond voor het eerst op het podium in de Formule 1. "Dit voelt een beetje onwerkelijk", zei hij na afloop. "Wat me het meest verbaasde, was dat ik de vierde plaats in de race wist vast te houden. Jammer voor Lando, maar ook ik heb geprofiteerd van zijn uitvalbeurt tegen het einde. Ik heb het maximale uit mezelf gehaald en geen fouten gemaakt."
In het kampioenschap is Piastri op 309 punten gekomen. Norris staat tweede met 275 punten. Verstappen kwam op 205 punten en liep in op Norris.
