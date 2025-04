Van manager Hermens mag Hassan best een keertje slecht lopen

LONDEN (ANP) - Manager Jos Hermens kan leven met de derde plaats van Sifan Hassan in de marathon van Londen. "Het mag best een keertje minder gaan. Zij denkt een beetje als een wielrenner. Ze vindt het niet erg om eens te verliezen", zei hij aan de finish van de wedstrijd over 42,195 kilometer in de Engelse hoofdstad.

"Als Mathieu van der Poel de Tour de France rijdt als voorbereiding op het WK, vindt niemand dat gek. Maar in de atletiek moet je altijd maar top presteren: winnen en records lopen. Daar moeten we eens vanaf", aldus de manager, die Hassan vorig jaar begeleidde na haar unieke trilogie op de Olympische Spelen van Parijs. Als eerste atlete combineerde ze de baan met de weg, met als oogst bronzen medailles op de 5000 en 10.000 meter en goud op de marathon.