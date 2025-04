Pogacar ook in Luik-Bastenaken-Luik klasse apart

LUIK (ANP) - Na zijn zege in de Waalse Pijl van woensdag heeft Tadej Pogacar vier dagen later ook Luik-Bastenaken-Luik gewonnen, De Sloveense wereldkampioen van UAE Team Emirates was in de laatste voorjaarsklassieker opnieuw een klasse apart. Pogacar versnelde op de Côte de la Redoute, zo'n 35 kilometer voor de finish, en reed daarna solo naar de finish. Het was na 2021 en 2024 de derde keer dat hij de Waalse koers won.

Een kleine minuut na de winnaar versloeg de Italiaan Giulio Ciccone de Ier Ben Healy in de sprint om de tweede plaats.

Pogacar (26) won eerder dit voorjaar al twee ritten en het eindklassement in de UAE Tour, de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen.