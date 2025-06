Wimbledon voor Djokovic 'beste kans' op 25e grandslamtitel

LONDEN (ANP/AFP) - Als Novak Djokovic zijn 25e grandslamtitel wil winnen, is de kans daarvoor naar zijn gevoel het grootst op Wimbledon. Dat zei de 38-jarige Serviër zaterdag op een persconferentie op de All England Club in Londen. Djokovic is met 24 grandslamtitels bij de mannen al even recordhouder. Bij de vrouwen won Margaret Court tussen 1960 en 1973 ook 24 titels op de vier grootste en belangrijkste toernooien.

"Ik ben het er denk ik wel mee eens dat Wimbledon mijn beste kans zou kunnen zijn. Dit vanwege de resultaten die ik heb behaald, vanwege hoe ik me voel en hoe ik speel op Wimbledon", aldus Djokovic, die het toernooi zeven keer op zijn naam schreef. De Australian Open won hij tien keer, Roland Garros drie keer en de US Open vier keer.

Djokovic behaalde in 2023 op de US Open zijn tot dusverre laatste grandslamtitel. Op Wimbledon was Carlos Alcaraz hem de afgelopen twee jaar in de finale de baas.