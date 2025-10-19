'Krantje maken' bij De Telegraaf: Wilders roept op om te stemmen

AMSTERDAM (ANP) - Tijdens het traditionele 'krantje maken' bij De Telegraaf roept PVV-leider Geert Wilders op om vooral te gaan stemmen op 29 oktober. Hij denkt de meeste winst te kunnen behalen als de mensen die neigen thuis te blijven, op 29 oktober toch naar de stembus gaan. Op zijn pagina en die van andere partijen gaat het regelmatig over migratie. Ook wonen is een terugkerend thema.

"GA STEMMEN!", prijkt bovenaan de pagina die door Wilders en zijn team is gemaakt in de bekende chocoladeletters. Ook JA21, D66, GroenLinks-PvdA, BBB, VVD en CDA waren zondagmiddag op bezoek bij de Telegraafredactie om hun eigen verkiezingspagina te maken in de krant.

CDA-leider Henri Bontenbal heeft gekozen voor een "herhaling van de kernboodschap" dat de kiezer "op zoek is naar een stabiel kabinet". In een bescheidener lettertype dan Wilders kopt hij 'Klaar om te leveren'.

Joost Eerdmans van JA21 lijkt het winnaarsgevoel te willen aanwakkeren. 'JA21 koerst af op winst', opent zijn pagina.