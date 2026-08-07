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Van 't Schip bondscoach van Kazachstan

Sport
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 12:56
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ASTANA (ANP) - John van 't Schip is de nieuwe bondscoach van Kazachstan. De voetbalbond van Kazachstan (KFF) presenteerde de 62-jarige Nederlandse oud-international en trainer vrijdag, zo meldde de bond op social media.
Van 't Schip was tussen oktober 2023 en de zomer van 2024 interim-trainer van Ajax, een rol die hij ook al in 2009 vervulde. In 2025 werd hij bondscoach van Armenië. Hij was eerder ook bondscoach van Griekenland en onder meer trainer bij FC Twente en PEC Zwolle.
Van 't Schip is de opvolger van Talgat Baysufinov, die er niet in slaagde zich met het team te plaatsen voor het WK voetbal van deze zomer. Kazachstan begint in september aan de Nations League en treft Faeröer, Moldavië en Slowakije als tegenstanders.
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