Van 't Wout bereikt op Olympische Spelen ook finale op 500 meter

Sport
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 21:05
MILAAN (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout kan woensdag zijn derde olympische medaille bij de Spelen van Milaan winnen. De 24-jarige Nederlander plaatste zich in de Milano Ice Skating Arena voor de finale van de 500 meter. Eerder won Van 't Wout, die de snelste was in de tweede halve finale, goud op de 1000 en 1500 meter.
In de finale krijgt Van 't Wout gezelschap van onder anderen zijn oudere broer Melle van 't Wout, die in de eerste halve finale als tweede finishte achter de Canadees William Dandjinou. Teun Boer bereikte als nummer 3 van de tweede halve finale ook de eindstrijd.
De finale, met dus drie Nederlanders, is om 21.32 uur.
