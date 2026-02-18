Poetin belooft Cuba 'altijd' te zullen steunen

- Rusland zal Cuba "altijd" steunen, zei de Russische president Vladimir Poetin woensdag tegen de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez tijdens een ontmoeting in Moskou. De twee bespraken mogelijke steunmaatregelen, maar maakten geen concrete afspraken.

Rodríguez is naar Rusland gereisd om hulp te vragen vanwege de ernstige brandstofcrisis in Cuba. De Verenigde Staten verhinderen dat Venezuela olie levert aan Cuba en dreigen met sancties tegen andere landen die olie aan Havana verkopen.

"We hebben Cuba altijd gesteund in zijn strijd voor onafhankelijkheid en het recht om zijn eigen pad te volgen", zei Poetin. "Het is een bijzondere tijd, met nieuwe sancties. U weet hoe wij hierover denken. We accepteren zoiets niet", voegde de Russische leider eraan toe. Rusland overweegt hulp te sturen, zoals olie, maar heeft nog geen definitieve toezeggingen gedaan.

Cuba heeft al tientallen jaren nauwe banden met Moskou.