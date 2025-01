Van 't Wout grijpt op EK shorttrack net naast derde gouden plak

DRESDEN (ANP) - Jens van 't Wout is er bij de Europese kampioenschappen shorttrack in Dresden net niet in geslaagd zijn derde individuele gouden medaille te winnen. De Italiaan Pietro Sighel zette zijn schaats op de 1000 meter net iets eerder over de finishlijn dan de Nederlander. Luca Spechenhauser, landgenoot van Sighel, eindigde als derde.

De 23-jarige Van 't Wout won zaterdag zowel de 500 als 1500 meter. Vorig jaar blesseerde de shorttracker uit Laren zich tijdens de EK in Gdansk en behaalde hij geen medaille. Een jaar eerder won hij de 1500 meter en behaalde hij zilver op de 500 en 1000 meter.