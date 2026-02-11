Van 't Wout krijgt na fout op aflossing veel negatieve reacties

MILAAN (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout heeft na het mislopen van een olympische medaille met de Nederlandse gemengde aflossingsploeg online veel negatieve en boze reacties gekregen. Dat vertelde hij na afloop van de training in de Milano Ice Skating Arena.

"Nu kijken niet alleen shorttrackfans naar onze sport, maar ook andere Nederlanders. Dan krijg je allemaal gekke berichten. Er is wel wat geklaag over hoe ik reed", aldus Van 't Wout, die probeert het zich niet te veel aan te trekken. "Ik verwachtte het al wel een beetje en je kunt het toch niet voorkomen. Ik probeer het een beetje van me af te laten glijden. Het is de eerste keer dat mij dit overkomt. Het hoort er ook een beetje bij in de topsport misschien. Gelukkig waren er ook mensen bij die begrip hebben."

Xandra Velzeboer probeerde in de halve finale van de gemengde aflossing een gat dicht te rijden dat was ontstaan door Van 't Wout. De shorttracker had problemen met zijn schaats.