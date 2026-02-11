ECONOMIE
OM: verdachte moord Lisa (17) groeide niet op in weeshuizen

Samenleving
door Redactie
woensdag, 11 februari 2026 om 14:47
bijgewerkt om woensdag, 11 februari 2026 om 14:52
Het lijkt erop dat de verdachte van de moord op Lisa (17) niet is opgegroeid in weeshuizen in Nigeria, zoals hij in eerste instantie heeft verklaard. "Ons is gebleken dat die verklaring niet klopt", zei de officier van justitie woensdag op een tweede inleidende zitting in de rechtbank in Amsterdam. Ook heeft justitie een andere naam en geboortedatum ontdekt bij de verdachte die de naam Chris Jude gebruikte.
Uit onderzoek in de telefoon van de verdachte is gebleken dat hij in Italië, Frankrijk en Duitsland is geweest voordat hij naar Nederland kwam. In Duitsland zou de verdachte namen van zijn ouders, vier broers en een zus hebben opgegeven, zo blijkt volgens justitie uit asieldocumenten die zijn opgevraagd. Daarin zou ook een geboorteplaats in Nigeria zijn vermeld, dat de verdachte de Nigeriaanse nationaliteit heeft en de scholen waar hij op zat.
Na zijn aanhouding heeft de verdachte verklaard dat hij opgroeide in verschillende weeshuizen in Nigeria, onder meer in Benin City, de hoofdstad van de Nigeriaanse staat Edo.
