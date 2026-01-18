Gemeente Utrecht: oorzaak explosies komende dagen nog niet bekend

UTRECHT (ANP) - De gemeente Utrecht verwacht de komende dagen nog geen antwoord te hebben op de vraag wat de oorzaak was van de explosies en brand van donderdag in het centrum van de stad. "De eerste prioriteit is de boel daar veilig krijgen", aldus een woordvoerder.

Dat gebeurt door de beschadigde panden te stutten. Daarna kan veilig onderzoek worden gedaan. Forensische experts zijn al wel bezig in de Visschersteeg, maar kunnen dus nog niet overal bij. "Dit gaat zeker nog meerdere dagen duren."

Eerder meldde de gemeente dat er sprake was van een gaslek, maar of dat de oorzaak was van de eerste explosie is nog niet vastgesteld. Terwijl er al brand was, volgde nog zeker een explosie. De gemeente houdt nog vast aan "één of meerdere explosies".

Op de parkeergarage na werd het gebied om de steeg zaterdagavond vrijgegeven. Per huis wordt zorgvuldig gekeken of mensen terug kunnen en of de nutsvoorzieningen - stroom, gas en water - weer veilig aangesloten kunnen worden, voegt de woordvoerder toe.