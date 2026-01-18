ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gemeente Utrecht: oorzaak explosies komende dagen nog niet bekend

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 16:02
anp180126116 1
UTRECHT (ANP) - De gemeente Utrecht verwacht de komende dagen nog geen antwoord te hebben op de vraag wat de oorzaak was van de explosies en brand van donderdag in het centrum van de stad. "De eerste prioriteit is de boel daar veilig krijgen", aldus een woordvoerder.
Dat gebeurt door de beschadigde panden te stutten. Daarna kan veilig onderzoek worden gedaan. Forensische experts zijn al wel bezig in de Visschersteeg, maar kunnen dus nog niet overal bij. "Dit gaat zeker nog meerdere dagen duren."
Eerder meldde de gemeente dat er sprake was van een gaslek, maar of dat de oorzaak was van de eerste explosie is nog niet vastgesteld. Terwijl er al brand was, volgde nog zeker een explosie. De gemeente houdt nog vast aan "één of meerdere explosies".
Op de parkeergarage na werd het gebied om de steeg zaterdagavond vrijgegeven. Per huis wordt zorgvuldig gekeken of mensen terug kunnen en of de nutsvoorzieningen - stroom, gas en water - weer veilig aangesloten kunnen worden, voegt de woordvoerder toe.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 05 09 om 092316

Schokkende foto's tonen de gruwel van het oude Chinese voetbinden

TELEMMGLPICT000002177922_trans_NvBQzQNjv4BqdNLuJDSj-bduoIdVkVeVwQYGEALd3jOglq7DTNTDy5U

Waarom twintigers massaal minder drinken

ap25027710663013

De vreemdelingenpolitie van Trump gebruikt een app waar Eichmann en Himmler hun vingers bij zouden aflikken

265475330_m

Hartaanval zonder borstpijn: daarom lopen juist vrouwen groter risico

ongeluk suriname

Veroorzaker dodelijk ongeval Paramaribo is idioot rijdende Nederlander in een Jaguar

hot-cocoa-near-artificial-flower-3669376

Chocolade is geweldig vooral omdat er de magische stof theobromine in zit

Loading