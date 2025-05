Minister VS: EU heeft mogelijk een 'collectief actieprobleem'

RIYADH (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent stelt dat de Europese Unie mogelijk een "collectief actieprobleem" heeft en dat lidstaten niet op één lijn zitten om deals te sluiten. Dat belemmert de handelsbesprekingen die het landenblok voert met de Verenigde Staten. Dit zei Bessent dinsdag.

"Mijn persoonlijke mening is dat Europa mogelijk een collectief actieprobleem heeft, dat de Italianen iets anders willen dan de Fransen", zei hij over de onderhandelingen met de EU tijdens een evenement over investeringen tussen Saudi-Arabië en de VS in Riyadh.

Daarbij gaf hij aan niet te verwachten dat de VS en de EU snel een deal zullen sluiten. "Maar ik ben ervan overtuigd dat we uiteindelijk tot een bevredigend resultaat zullen komen."