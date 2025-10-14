Van Weel wil geen beroepsmogelijkheden afgewezen asielzoekers

LUXEMBURG (ANP) - Demissionair minister David van Weel (Asiel) is voor wederzijdse erkenning van asielbesluiten van alle EU-landen. Die moet voorkomen dat asielzoekers die in het ene EU-land geen asiel krijgen dat alsnog in een ander EU-land aanvragen om uitzetting te voorkomen. De VVD-minister ziet niets in de wens van een aantal landen om asielzoekers nieuwe beroepsmogelijkheden te geven tegen een asielbesluit van welk EU-land dan ook.

Dat zei hij voor het begin van de vergadering in Luxemburg met de EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor asiel en migratie.

De wederzijdse erkenning is onderdeel van nieuwe terugkeerregels die de Europese Commissie heeft voorgesteld. De ministers spreken daar dinsdag over.

Terugkeerregels

Van Weel wilde niet zeggen welke landen dwarsliggen. "Daar doe ik nooit uitspraken over, want dat helpt onderhandelingen niet. Maar ik denk dat we hier wel uitkomen."

De terugkeerregeling, waarvan de wederzijdse erkenning een onderdeel is, is een aanvulling op het zogeheten EU-migratiepact. Daarin hebben de EU-landen strengere regels afgesproken voor onder meer toelating, verdeling en opvang van asielzoekers. Die regels worden volgend jaar juni van kracht. De commissie hoopt in december een akkoord te hebben over de terugkeerregels, zodat die tegelijk met het migratiepact in werking treden.

Solidariteitspool

Een ander heikel punt bij de terugkeerregels is de solidariteitspool, te vergelijken met de Nederlandse Spreidingswet. De commissie komt volgens EU-bronnen deze week met een voorstel welke landen hoeveel asielzoekers van een ander EU-land moeten overnemen.

Die plicht kan worden afgekocht. Daartoe heeft het kabinet eerder besloten. Voor elke asielzoeker die Nederland niet overneemt, moet 20.000 euro worden betaald.