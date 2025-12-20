ECONOMIE
Blankenburgverbinding levert veel minder geld op dan verwacht

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 11:03
DEN HAAG (ANP) - De Blankenburgverbinding levert veel minder geld op dan verwacht. De tunnel die de A20 bij Vlaardingen verbindt met de A15 bij Rozenburg zou dit jaar naar schatting ongeveer 75 miljoen euro opleveren, maar dat bedrag is bijgesteld naar 25 miljoen. Dat bevestigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na berichtgeving door RTL Nieuws.
De exploitatiekosten van de verbinding vallen intussen fors lager uit: 35 miljoen euro in plaats van de geraamde 62 miljoen. Daarmee draait de tunnel dit jaar naar verwachting 10 miljoen euro verlies.
Omdat de verbinding minder wordt gebruikt dan verwacht, komt er minder tolgeld binnen, en ook boetes voor mensen die geen tol betalen leveren minder op. "We hebben er veel aan gedaan om de boetes niet te laten oplopen", zegt een woordvoerder van Infrastructuur en Waterstaat. Bij mensen die vaak niet betaalden, gingen de boetes op pauze en nam uitvoerder RDW contact op.
