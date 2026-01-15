Veelbesproken Thiam meldt zich af voor WK indooratletiek

BRUSSEL (ANP) - De Belgische atlete Nafissatou Thiam, drievoudig olympisch kampioene op de zevenkamp, zal in maart niet deelnemen aan de WK indooratletiek in Torun (Polen). Haar management liet in een korte mededeling weten dat de 31-jarige Thiam "niet heeft voldaan aan de kwalificatiecriteria".

Thiam deed vorig jaar slechts aan één meerkamp mee en dat was de zevenkamp op de WK atletiek in Tokio. De tweevoudig wereldkampioene haakte na vijf onderdelen af, omdat ze naar eigen zeggen "mentaal en fysiek uitgeput" was. Haar conflict met de Belgische atletiekbond speelde daarin een grote rol.

Thiam had voor de WK geweigerd de gedragscode van de bond te ondertekenen, omdat ze andere sponsorbelangen had. De Nederlandse technisch directeur Rutger Smith was daarover zo onstemd dat hij de gelauwerde atlete niet wilde meenemen naar de WK in Tokio. Een uitgelekte mail hierover zorgde voor zoveel ophef dat Smith zich in november zelfs moest verantwoorden voor het Belgische parlement. De voormalige kogelstoter en discuswerper betuigde toen spijt over de mail die hij had rondgestuurd.