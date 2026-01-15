ECONOMIE
Rode Kruis zet noodhulpteam in na explosie in Utrecht

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 16:56
bijgewerkt om donderdag, 15 januari 2026 om 17:14
anp150126165 1
Het Rode Kruis meldt uit voorzorg vrijwilligers te hebben opgeroepen om naar het calamiteitenhospitaal in Utrecht te gaan, dat donderdagmiddag is geopend na een of meerdere explosies in de binnenstad. "Ons noodhulpteam is ter plaatse en ondersteunt de hulpdiensten in het centrum", laat de hulporganisatie weten.
Aan de Visscherssteeg was donderdagmiddag een "gigantische explosie", meldde de veiligheidsregio. Daarbij is zeker één gewonde gevallen. Het UMC Utrecht heeft een calamiteitenhospitaal geopend naar aanleiding van de explosie. Dat gebeurt als er grote aantallen slachtoffers te verwachten zijn. Onduidelijk is nog of dat nu ook het geval is.
