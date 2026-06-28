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Veijer negende en Van den Goorbergh dertiende in Moto2-race TT

Sport
door anp
zondag, 28 juni 2026 om 13:14
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ASSEN (ANP) - Collin Veijer is bij de TT van Assen als negende gefinisht in de Moto2 en heeft daarmee 7 punten gescoord in het wereldkampioenschap. Zonta van den Goorbergh kwam na 22 ronden op het warme circuit in Drenthe als dertiende over de meet en verdiende 3 punten voor het kampioenschap.
De winst was voor de Colombiaan David Alonso, die na een spannend gevecht met de Spanjaard Manuel González en de Australiër Senna Agius in de laatste bocht voor de finish nog een geslaagde inhaalactie plaatste. Het was de eerste zege van dit seizoen voor Alonso. González verstevigde de leiding in de WK-stand.
Veijer kwam als elfde langs de finishvlag, maar hij profiteerde van tijdstraffen van twee coureurs voor hem, waardoor hij twee posities opschoof in de einduitslag. Ook Van den Goorbergh won daardoor twee plekken.
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