ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël erkent volkerenmoord op Armeniërs in Ottomaanse Rijk

Samenleving
door anp
zondag, 28 juni 2026 om 13:12
anp280626089 1
JERUZALEM (ANP/DPA) - De Israëlische regering heeft de volkerenmoord op de Armeense bevolkingsgroep tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Ottomaanse Rijk officieel erkend. De erkenning was een initiatief van minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar.
De stap komt tegen de achtergrond van de slechte relaties met Turkije. Turkije bestrijdt dat er van een georganiseerde volkerenmoord sprake was en spreekt van uitbarstingen van geweld tegen de achtergrond van de oorlog. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft eerder de Armeense genocide erkend. De Turkse president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd en Netanyahu heeft Erdogan van genocide op Koerden beticht.
Vanaf 1915 werden Armeniërs in het Ottomaanse Rijk in hun woonplaatsen vermoord of gedwongen te lopen naar woestijnen in het huidige Syrië. Bij die tochten stierven tallozen. Er zijn in 1915 en 1916 waarschijnlijk tussen de 1 en 1,5 miljoen Armeniërs omgebracht. De Turkse Republiek werd in 1923 gesticht.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-561163346

Zóveel cash mag je in 2026 opnemen bij je bank

dolceclima silent 10 1 2

Goede raad: koop geen mobiele airco

164646653_m

Waarom steeds meer mensen geen seks meer hebben: 'We zijn banger geworden voor echte intimiteit'

geen code geel meer om onweer alleen nog in limburg1692881806

Waarom je bij onweer nooit moet gaan douchen

generated-image (2)

Zoveel kostte deze hittegolf de gemiddelde Nederlander – de complete rekening

anp280626004 1

Blikseminslag veroorzaakt door hele land branden

Loading