Veldrijders met drie titelverdedigers naar WK, Vos onzeker

ARNHEM (ANP) - Bondscoach Gerben de Knegt start met drie titelverdedigers op het WK veldrijden in het Franse Liévin op 1 en 2 februari. Fem van Empel, Mathieu van der Poel en Tibor Del Grosso bij de beloften voeren de equipe aan. Over de deelname van Marianne Vos wordt deze week beslist, meldt de bondscoach via wielerbond KNWU.

De Knegt heeft zeven wielrenners en negen wielrensters geselecteerd bij de elite. Naast Van der Poel, zijn dat Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis, Mees Hendrikx, Ryan Kamp en Corné van Kessel. Bij de vrouwen zijn naast Van Empel, Lucinda Brand, Ceylin, del Carmen Alvarado, Puck Pieterse, Inge van der Heijden, Manon Bakker, Annemarie Worst, Denise Betsema en Vos aangewezen. "We reizen af met Vos in onze selectie, maar ze kampt wel met een lichte blessure", aldus De Knegt. "Deze week moet definitief duidelijk worden of ze kan starten."

De bondscoach heeft met Van der Poel de grote favoriet bij de mannen in de ploeg. "Maar het blijft sport, je moet gezond blijven en gevrijwaard van pech", reageerde hij. "Tegelijkertijd kan ik niet ontkennen dat Mathieu ook dit weekend weer zeer veel indruk maakte. De vrouwen zijn dit seizoen meer aan elkaar gewaagd. We hebben in Nederland een aantal kandidaten voor de winst, maar ik schat ook zeker Blanka Vas hoog in na dit weekend. De sterkste wint in Liévin, daar is het parcours eerlijk en zwaar genoeg voor."

Beloften

Met Del Grosso heeft De Knegt ook de titelverdediger bij de beloften. "Hij zou een tweede wereldtitel op rij kunnen behalen, wat heel knap zou zijn. Bij de vrouwen is Leonie Bentveld medaillekandidaat."

Nederland doet niet mee aan de Team Relay die op vrijdag wordt verreden, omdat de Nederlandse veldrijders zich willen focussen op hun individuele kampioenschappen.