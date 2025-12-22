Veldrijdster Brand wint dertiende cross in vijftien wedstrijden

HOFSTADE (ANP) - Lucinda Brand heeft haar hegemonie in het veldrijden bekrachtigd met de zege in de Plage Cross Hofstade. De 36-jarige wielrenster kwam solo over de finish. Het was haar dertiende zege in vijftien wedstrijden deze winter.

Het was tevens de derde dag op rij dat ze een cross met zware zandstroken won. Brand was zaterdag de sterkste in de wereldbekerwedstrijd in Antwerpen en zondag won ze de wereldbekercross in Koksijde.

Brand kwam in Hofstade, een veldrit uit de X2O Trofee, al vroeg aan de leiding, maar na een slippertje in een zandstrook raakte ze de koppositie kwijt aan Manon Bakker. In de tweede ronde heroverde ze de eerste plek, waarna ze langzaam maar zeker wegreed bij de concurrentie. Shirin van Anrooij reed op gepaste afstand naar de tweede plaats, Bakker eindigde als derde.