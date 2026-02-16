Velzeboer vol ongeloof na tweede gouden medaille in Milaan

MILAAN (ANP) - Xandra Velzeboer is vol ongeloof na het winnen van haar tweede gouden shorttrackmedaille in Milaan op de Olympische Winterspelen. "Ik heb er geen woorden voor, ik vind het echt niet normaal", zei Velzeboer na de finale van de 1000 meter tegen de NOS.

"Toen Jens het voor de tweede keer deed dacht ik: wow, het kan dus", zei Velzeboer. Haar land- en teamgenoot Jens van 't Wout won ook al twee keer individueel goud in Milaan.

Velzeboer had naar eigen zeggen alles onder controle in de kwart- en halve finale, die ook op maandag werden verreden. "Ik voelde dat het kon in de finale", zei Velzeboer. Ze had veel vertrouwen omdat het goed zat met haar snelheid.

De tweevoudig olympisch kampioen finishte in de finale voor Courtney Sarault uit Canada, die vooraf favoriet was op de 1000 meter. De Zuid-Koreaanse Kim Gilli werd derde. Op de vraag of Velzeboer nog een keer individueel goud kan winnen, op de 1500 meter, antwoordde Velzeboer met een brede grijns: "Wie weet."