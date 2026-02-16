Tientallen Duitse carnavalsvierders getroffen door pepperspray

KOBLENZ (ANP/DPA) - In een Duits dorp zijn tijdens carnavalsfeesten tientallen mensen getroffen door pepperspray, meldt de politie. 59 mensen moesten worden behandeld door de hulpdiensten; negen van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde in Spay, een dorp ten zuiden van Koblenz. Het is niet duidelijk wie de pepperspray heeft gebruikt. Volgens getuigen ging er een ruzie tussen feestvierders aan het incident vooraf.

Tientallen mensen kregen last van ademhalingsproblemen. De feestzaal waar de pepperspray werd verspreid, moest worden ontruimd.