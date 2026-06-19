ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Daar gaan we weer: nauwelijks nog scheepvaartverkeer Hormuz na afblazen gesprek VS en Iran

Economie
door Redactie
vrijdag, 19 juni 2026 om 11:59
bijgewerkt om vrijdag, 19 juni 2026 om 12:28
anp190626104 1
Het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz lijkt vrijdagochtend te zijn afgenomen, nadat de eerste geplande onderhandelingsronde in Zwitserland tussen de VS en Iran is afgeblazen. Een dag eerder ging er nog een stroom olie door de zeestraat. De blokkade van de belangrijke zeestraat is opgeheven als onderdeel van het vredesakkoord dat woensdagavond is ondertekend door beide landen.
Het niet doorgaan van het gesprek is een tegenslag voor stabilisering in de regio, stelt maritiem risicobureau Marisks vrijdag in een notitie aan klanten die is ingezien door persbureau Bloomberg. "Tenzij het diplomatieke overleg wordt hervat, zal de veiligheidssituatie waarschijnlijk volatiel blijven en blijven maritieme partijen kampen met aanhoudende onzekerheid."

Zeemijnen en drukte

Ook andere maritieme organisaties waarschuwen voor de veiligheid van een passage door de Straat van Hormuz. Er zijn zorgen over de aanwezigheid van zeemijnen en drukte in de smalle vaarweg.
Donderdag voeren er 25 commerciële schepen door de Straat van Hormuz, blijkt uit data van AXSMarine. Dat is het hoogste aantal sinds medio april en bovendien vijf keer meer dan gemiddeld in het begin van deze maand. Voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten gingen er zo'n 120 schepen per dag door de belangrijke zeestraat, volgens scheepvaartblad Lloyd's List. Veel rederijen, zoals het Deense Maersk, wachten nog op meer details en veiligheidsgaranties voor ze weer gebruik gaan maken van de vaarweg. Ook de Nederlandse redersvereniging KVNR liet donderdag weten de ontwikkelingen te volgen.

Lees ook

Topman Rosneft: bedrijven VS profiteren van blokkade HormuzTopman Rosneft: bedrijven VS profiteren van blokkade Hormuz
Rubio: VS hopen dat China Amerika uit de brand helpen bij Straat van HormuzRubio: VS hopen dat China Amerika uit de brand helpen bij Straat van Hormuz
Iran gaat 'servicekosten' rekenen in de Straat van HormuzIran gaat 'servicekosten' rekenen in de Straat van Hormuz
loading

POPULAIR NIEUWS

176126904_m

Pas op voor nieuwe Android-malware: criminelen halen je rekening leeg via contactloos betalen

shutterstock_2413843161

Help, er komt een vloedgolf aan olie aan.

anp 520364419

Zonnebrand kost hier 26,50 euro, in Duitsland 8,99 euro. Dit is waarom

ANP-561315679

Tienerdochter aangehouden na dood Johan en Mathilda: wat gebeurde er in Meerstad?

222975080_m

De mythe van succes: het komt niet doordat je zo hard werkt, intelligent of creatief bent

shutterstock_2647722573

De hittegolf kan wel eens een tijdje gaan duren

Loading