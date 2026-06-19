Daar gaan we weer: nauwelijks nog scheepvaartverkeer Hormuz na afblazen gesprek VS en Iran

Het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz
lijkt vrijdagochtend te zijn afgenomen, nadat de eerste geplande onderhandelingsronde in Zwitserland tussen de VS en Iran
is afgeblazen. Een dag eerder ging er nog een stroom olie door de zeestraat. De blokkade van de belangrijke zeestraat is opgeheven als onderdeel van het vredesakkoord dat woensdagavond is ondertekend door beide landen.
Het niet doorgaan van het gesprek is een tegenslag voor stabilisering in de regio, stelt maritiem risicobureau Marisks vrijdag in een notitie aan klanten die is ingezien door persbureau Bloomberg. "Tenzij het diplomatieke overleg wordt hervat, zal de veiligheidssituatie waarschijnlijk volatiel blijven en blijven maritieme partijen kampen met aanhoudende onzekerheid."
Zeemijnen en drukte
Ook andere maritieme organisaties waarschuwen voor de veiligheid van een passage door de Straat van Hormuz. Er zijn zorgen over de aanwezigheid van zeemijnen en drukte in de smalle vaarweg.
Donderdag voeren er 25 commerciële schepen door de Straat van Hormuz, blijkt uit data van AXSMarine. Dat is het hoogste aantal sinds medio april en bovendien vijf keer meer dan gemiddeld in het begin van deze maand. Voor het begin van de oorlog
in het Midden-Oosten gingen er zo'n 120 schepen per dag door de belangrijke zeestraat, volgens scheepvaartblad Lloyd's List. Veel rederijen, zoals het Deense Maersk, wachten nog op meer details en veiligheidsgaranties voor ze weer gebruik gaan maken van de vaarweg. Ook de Nederlandse redersvereniging KVNR liet donderdag weten de ontwikkelingen te volgen.