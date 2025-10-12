Vermeersch pakt wereldtitel gravelrijden in Limburg

MAASTRICHT (ANP) - Florian Vermeersch (26) is wereldkampioen gravelrijden geworden. De Belgische renner kwam in Maastricht als eerste over de streep. De Nederlander Frits Biesterbos (23) eindigde juichend op de tweede plaats. De Sloveen Matej Mohoric (30) werd derde.

Vermeersch is een Belgische wielerprof die sinds dit jaar voor UAE Team Emirates uitkomt. Hij wist samen met Biesterbos de koers te maken en was uiteindelijk de betere van de twee. Vermeersch reed op een oplopende gravelstrook weg van Biesterbos.

Vermeersch maakte in 2021 naam toen hij bij zijn eerste deelname aan Parijs-Roubaix tweede werd. Een jaar later behaalde hij met winst in de Antwerp Port Epic zijn eerste profzege.

De vierde editie van het mondiale wielerevenement werd dit jaar op verharde en onverharde wegen in Limburg gehouden. Oorspronkelijk zou het WK in het Franse Nice plaatsvinden, maar dit werd teruggedraaid.

Mathieu van der Poel won vorig jaar in Leuven als eerste Nederlander het WK gravel. Hij deed dit jaar niet mee.