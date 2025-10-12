Tientallen aanhoudingen in Amsterdam na anti-immigratieprotest

AMSTERDAM (ANP) - In het centrum van Amsterdam zijn zaterdagmiddag enkele tientallen demonstranten aangehouden door de politie, zien ANP-verslaggevers. Dit gebeurde kort na het einde van een anti-immigratieprotest op en rond het Museumplein.

Na die demonstratie trokken de actievoerders door het centrum van de stad. Daarbij scandeerden ze leuzen en staken ze zwaar vuurwerk af.

Nadat een groep in het centrum was omsingeld door politie en ME, werden de aanhoudingen gedaan. Naar schatting gaat het om zo'n dertig mensen.