ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tientallen aanhoudingen in Amsterdam na anti-immigratieprotest

Samenleving
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 16:54
anp121025093 1
AMSTERDAM (ANP) - In het centrum van Amsterdam zijn zaterdagmiddag enkele tientallen demonstranten aangehouden door de politie, zien ANP-verslaggevers. Dit gebeurde kort na het einde van een anti-immigratieprotest op en rond het Museumplein.
Na die demonstratie trokken de actievoerders door het centrum van de stad. Daarbij scandeerden ze leuzen en staken ze zwaar vuurwerk af.
Nadat een groep in het centrum was omsingeld door politie en ME, werden de aanhoudingen gedaan. Naar schatting gaat het om zo'n dertig mensen.
loading

POPULAIR NIEUWS

242642288_m

Wetenschapper ontdekt per ongeluk kankerbehandeling waar geen operatie voor nodig is

Scherm­afbeelding 2025-10-11 om 17.50.05

Wilders vindt het te eng om aan debatten mee te doen. Of is dat een smoesje?

anp121025040 1

De aanhang van Wilders komt: Amsterdam breidt veiligheidsrisicogebied voor demonstratie uit

gandr-collage (16)

Tandpasta essentieel voor gezonde tanden? Dit is de waarheid

anp121025038 1

Diplomaten uit Qatar verongelukken in aanloop naar top Egypte

143964668_m

Is dit het beste medicijn tegen gewrichtspijn?

75df036c

Huizenprijzen EU-hoofdsteden: Amsterdam koploper

Loading