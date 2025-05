Verona wint rit in Giro, Roglic verliest tijd op concurrenten

ASIAGO (ANP) - De Spanjaard Carlos Verona heeft de vijftiende etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Het was een rit met onderweg twee flinke cols van Fiume Veneto naar Asiago. Verona reed op de laatste beklimming weg uit een kopgroep en kwam alleen aan. Hij bezorgde daarmee zijn ploeg Lidl-Trek al de zesde ritzege in deze Giro. Voor de 32-jarige Verona was het pas zijn tweede zege als wielerprof.

Op enige afstand won de Duitser Florian Stork de sprint van een eerste achtervolgende groep. De Italiaan Christian Scaroni werd derde.

De leiderstrui bleef in handen van de Mexicaan Isaac Del Toro van UAE Team Emirates. De grote verliezer was Primoz Roglic, vooraf gezien als een van de grootste kanshebbers voor de eindzege. De Sloveen verloor ongeveer anderhalve minuut op zijn concurrenten.

Maandag volgt de laatste rustdag waarna de strijd verder gaat in het hooggebergte. De Ronde van Italië eindigt op 1 juni.