MONACO (ANP) - Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Monaco buiten het podium geëindigd. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 finishte als vierde in een race die werd gewonnen door de Brit Lando Norris in de McLaren. De Monegask Charles Leclerc werd in de Ferrari tweede voor de Australiër Oscar Piastri.

In het wereldkampioenschap naderde Norris met zijn tweede zege teamgenoot Piastri die 161 punten heeft. Norris heeft er 158. Verstappen staat derde met 136 punten.