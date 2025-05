Verkiezingen in Venezuela zonder deelname oppositie

CARACAS (ANP/AFP/DPA) - In Venezuela zijn parlements- en lokale verkiezingen, maar de oppositie in het al vele jaren autoritair geregeerde land boycot naar eigen zeggen de stembusgang. Recent zijn opnieuw tientallen tegenstanders van het bewind van president Nicolás Maduro opgepakt. Vlak voor de stembusgang is een vooraanstaand lid van de oppositie, Juan Pablo Guanipa, gearresteerd. Hij wordt onder meer beschuldigd van het plannen van terroristische aanslagen.

Maduro kwam in 2013 aan de macht toen zijn roemruchte voorganger Hugo Chávez Frías (1954-2013) overleed. De linksradicale populist Chávez had veel steun bij de bevolking, maar hij voerde lange tijd een voor het olierijke land dramatisch economisch beleid. Maduro heeft geen problemen opgelost, maar die eerder erger gemaakt,

Zondag worden de 285 parlementsleden gekozen en tal van regiogouverneurs en burgemeesters. Er wordt gestemd voor afgevaardigden van de regio Essequibo die Venezuela claimt, maar bij het buurland Guyana hoort.