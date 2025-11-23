Code geel in bijna hele land: plaatselijke gladheid door sneeuw

DE BILT (ANP) - Afgezien van de provincies Limburg en Zeeland geldt zondag in heel het land ergens gedurende de dag code geel door gladheid. In het zuidwesten en westen is het nu al plaatselijk glad door sneeuwval. De sneeuw en gladheid breiden zich de komende uren oostwaarts uit. Daardoor is het uiteindelijk in heel de westelijke helft van het land, met uitzondering van Zeeland, plaatselijk glad in de ochtend. Die gladheid verdwijnt pas halverwege de ochtend, meldt het KNMI.

Vanaf halverwege de middag en aan het begin van de avond valt er in het noorden en oosten van het land (natte) sneeuw die tijdelijk kan blijven liggen en eveneens gladheid kan veroorzaken. Later in de avond lopen de temperaturen op en verdwijnt de gladheid.