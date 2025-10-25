Van de Wouw voor het eerst wereldkampioene sprint

SANTIAGO (ANP) - Hetty van de Wouw heeft zich op de WK baanwielrennen in Chili voor het eerst gekroond tot wereldkampioene op de sprint. De 27-jarige Brabantse troefde op de wielerpiste van Santiago de Japanse Mina Sato af in de finale. Ze verzekerde zich van het goud door beide heats overtuigend te winnen.

Van de Wouw won vorig jaar op de WK het zilver. Met Steffie van der Peet en Kim Kalee had Van de Wouw op deze WK ook al het goud gewonnen op de teamsprint.

De renster uit Kaatsheuvel bevestigde met het goud op de sprint haar status als mondiale topper. Ze liet zich vorig jaar op de Olympische Spelen al gelden met de zilveren medaille op het sprintonderdeel keirin.

Van de Wouw is de tweede Nederlandse wielrenster met een wereldtitel op de sprint. In 1991 ging Ingrid Haringa haar voor.

"Ik besef het nog niet helemaal, geloof ik. Het is supergaaf", reageerde Van de Wouw bij de NOS op haar titel. "Ik voelde me sterk en had veel vertrouwen na mijn winst in de kwartfinales op olympisch kampioene Ellesse Andrews, maar wereldkampioene worden is wel bizar. Ik heb er natuurlijk veel werk in gestopt om zo ver te komen. Het is bij mij wel met stapjes gegaan en niet met sprongen, maar ik ben nu zo ver dat ik tactisch weet hoe het werkt en dat mijn lichaam het aankan om veel ritten te rijden."