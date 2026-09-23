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Verstappen: Hadjar behouden als teamgenoot 'volkomen logisch'

Sport
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 17:47
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BAKOE (ANP) - Max Verstappen is zeer te spreken over het besluit van Red Bull om Isack Hadjar te behouden. De Formule 1-renstal legde de Fransman nu al vast voor het volgende seizoen. "Het is een volkomen logisch besluit. Isack verdient dat stoeltje", liet Verstappen optekenen op de website van de Formule 1. "Ik denk dat het voor iedereen goed is. Ik kan prima met Isack opschieten en het is goed voor de continuïteit in het team", aldus de viervoudig wereldkampioen.
De 21-jarige Hadjar is aan zijn eerste jaar bezig als teamgenoot van Verstappen. Hij nam het stoeltje over van de Japanner Yuki Tsunoda, die vorig jaar tegenvallend presteerde. Hadjar eindigde dit jaar als derde in de Grote Prijs van Monaco en staat op de achtste plaats in het kampioenschap. Hij miste de afgelopen drie races door een breukje in een pols en maakt dit weekeinde in de Grote Prijs van Azerbeidzjan zijn rentree.
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