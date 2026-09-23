Kwart miljoen aanmeldingen voor nieuwe Hyves

AMSTERDAM (ANP) - Een dag nadat het sociale netwerk Hyves terugkeerde, hebben 250.000 mensen zich aangemeld voor een profiel. Dat laat eigenaar Mediahuis woensdag weten. Het hoge aantal aanmeldingen leidde tot een wachtlijst. Belangstellenden worden de komende dagen gedoseerd toegelaten om eventuele technische problemen te voorkomen.

Dinsdag maakte Hyves na dertien jaar een comeback. Het platform was begin deze eeuw zeer populair en had op het hoogtepunt zo'n 10 miljoen gebruikers. Toen het Amerikaanse Facebook steeds verder groeide en populairder werd, stopte Hyves.

Mediahuis heeft het sociale netwerk nu opnieuw ontwikkeld. Er is bewust gekozen voor Europese technische architectuur en algoritmes worden niet gebruikt.