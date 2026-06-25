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Verstappen hoopt op betere Red Bull in 'thuisrace' Oostenrijk

Sport
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 20:15
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SPIELBERG (ANP) - Max Verstappen is recordhouder met vier zeges in de Grote Prijs van Oostenrijk, maar een vijfde zege in zijn andere 'thuisrace' ligt niet voor de hand. De Red Bull van de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 presteert dit seizoen ondermaats vergeleken met de grote concurrenten Mercedes en Ferrari. De Nederlander hoopt dat zijn auto met een upgrade weer iets beter gaat presteren.
"Als je ver achterligt, is het wat makkelijker om stappen vooruit te zetten. De moeilijkste stap is altijd de laatste, om echt voor de overwinning te strijden", zei Verstappen tijdens de mediadag op het circuit van Spielberg, eigendom van Red Bull. Jaarlijks bezoeken duizenden fans van de Nederlandse coureur de Grote Prijs van Oostenrijk.
"Het is altijd belangrijk voor mij geweest om hier goed te presteren, juist ook omdat er zoveel Nederlandse fans komen. Laten we hopen dat deze upgrade ons wat oplevert, dat we dat beetje extra hebben gevonden om weer mee te doen in de strijd vooraan."
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