Verstappen: ik kan voortaan beter als laatste beginnen

SHANGHAI (ANP) - Max Verstappen somde na de Grote Prijs van China weer een waslijst van problemen op die hij momenteel ervaart met zijn Red Bull-auto. "De auto voelde totaal niet goed. Geen balans, veel bandenslijtage, er was iets met het stuur en dan nog een koelingsprobleem", zei de viervoudig wereldkampioen bij Viaplay, die door de kapotte koeling van zijn energiesysteem de race in Shanghai tien ronden voor het einde moest beëindigen.

"De start was ook weer slecht, ik val steeds terug naar de laatste plaats. Ik kan voortaan beter gewoon als laatste starten", merkte hij licht cynisch op. "Blijkbaar zijn de problemen lastig op te lossen. Ik lag op de zesde plaats toen ik uitviel, maar vraag me niet hoe me dat is gelukt. Het is allemaal heel gecompliceerd. Maar ik weet dat het team alles geeft. Dat is ook pijnlijk. Ik weet dat ze het kunnen, maar we zijn niet waar we willen zijn."