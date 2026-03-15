Verstappen: ik kan voortaan beter als laatste beginnen

door anp
zondag, 15 maart 2026 om 11:42
SHANGHAI (ANP) - Max Verstappen somde na de Grote Prijs van China weer een waslijst van problemen op die hij momenteel ervaart met zijn Red Bull-auto. "De auto voelde totaal niet goed. Geen balans, veel bandenslijtage, er was iets met het stuur en dan nog een koelingsprobleem", zei de viervoudig wereldkampioen bij Viaplay, die door de kapotte koeling van zijn energiesysteem de race in Shanghai tien ronden voor het einde moest beëindigen.
"De start was ook weer slecht, ik val steeds terug naar de laatste plaats. Ik kan voortaan beter gewoon als laatste starten", merkte hij licht cynisch op. "Blijkbaar zijn de problemen lastig op te lossen. Ik lag op de zesde plaats toen ik uitviel, maar vraag me niet hoe me dat is gelukt. Het is allemaal heel gecompliceerd. Maar ik weet dat het team alles geeft. Dat is ook pijnlijk. Ik weet dat ze het kunnen, maar we zijn niet waar we willen zijn."
POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2456666579

Je kunt ook een sociale burnout krijgen van familie en vrienden

150988847_m

Waarom Gen Z zo ongelukkig is, terwijl het leven makkelijker is dan ooit

185768245_m

In deze landen slapen mensen het slechtst

229934009_m

Tientallen kandidaten voor de gemeenteraad hebben een strafblad

anp-545084878-69b021e11806e

Fajah Lourens gaat zichzelf nog veel verder laten verbouwen

52786282_m

Poetin is de enige winnaar

